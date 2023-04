Ginkgo-Bäume machen den Anfang Friedhof St. Martin in Rheinbach soll moderner werden – und doch historisch bleiben

Die klimaresistenten Bäume werden zwischen den neuen Urnengrab-Beeten entlang der Friedhofsmauer am Sürster Weg eingepflanzt. Seiner Familie liege der Martins-Friedhof besonders am Herzen, sagte Winfried Fischer. Denn der spiegele die Stadtgeschichte wider, wie er als Mitglied der Freunde des Archivs der Stadt Rheinbach erinnerte. So sei der Friedhof Standort der alten Pfarrkirche Sankt Martin gewesen, die 1798 abgebrannt war.