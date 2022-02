Neue Brücke in Rheinbach : Fußgänger und Radfahrer können wieder passieren

Erinnerung an die Flutopfer

Zur Anregung eines Bürgers, an der Gräbbachbrücke einen Gedenkstein zu errichten, sagt Stadtsprecher Matthias Müller, der Stadt sei davon nichts bekannt. Müller verweist auf den für den 14. Juli geplanten Gedenktag, mit dem die Stadt an den ersten Jahrestag der Katastrophe erinnern will. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Rheinbacher Öffentlichkeit auch die Gelegenheit haben, sich mit Anregungen für die künftige Erinnerungskultur in Rheinbach zum Tag des Unwetters vom 14. Juli 2021 einzubringen. Auslöser hierzu war ein Bürgerantrag, den der Rat am 7. Februar einstimmig begrüßt und die Verwaltung beauftragt hat, auf der Grundlage einer Öffentlichkeitsbeteiligung einen Vorschlag zur Umsetzung zu unterbreiten. voa