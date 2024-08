Stichflammen auf dem Tomberg Stadt Rheinbach erstattet Anzeige gegen Brandstifter an der Tomburg

Das kurze Video lässt sofort erahnen, dass hier kein harmloser Vorgang dokumentiert wird: Augenscheinlich zwei junge Männer machen sich im Dunkeln an einem historischen Brunnen zu schaffen, der mit Stahlgittern abgesperrt ist. Die beiden sind maskiert. Einer von ihnen ist auf das obere Gitter geklettert und schraubt einen Schlauch auf einen Benzinkanister. In der nächsten Einstellung schüttet er eine klare Flüssigkeit in den Brunnen, während sein Begleiter mit dem Handy filmt.