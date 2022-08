Konflikt um Flagge : Stadt Rheinbach hisst Regenbogenfahne am Rathaus

Rheinbach Um die Regenbogenfahne an der Kirche St. Martin in Rheinbach hatte es Diskussionen gegeben. Mehrere Gemeindemitglieder hatten sie kritisiert, bis sie wieder entfernt wurde. Nun setzt die Stadt ein Signal.

Als „weltanschaulich neutrale Institution sollten wir ein Zeichen setzen“, sagte der Erste Beigeordnete Raffael Knauber. Die Stadt Rheinbach habe die öffentliche Diskussion über die Verwendung der Regenbogenfahne verfolgt. In der Sitzungsvorlage nimmt die Verwaltung Bezug auf einen Beitrag des General-Anzeigers, der den Unterlagen auch beigefügt ist. Inhalt des Berichts war, dass auf Beschluss des Pastoralteams der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Rheinbach die Regenbogenfahne wieder entfernt wurde, die im Mai auf Initiative der kfd gehisst worden war. Wie der Leitende Pfarrer Bernhard Dobelke dem GA auf Anfrage gesagt hatte, habe es tatsächlich Widerstand gegen die Fahne aus den Reihen der Gemeindemitglieder gegeben. Sicher sei die Fahne ein Symbol für Toleranz – verschiedene Gemeindemitglieder hätten sie indes in eine politische Richtung weisend aufgefasst, hatte Dobelke weiter ausgeführt. Aus diesem Grund habe die Gefahr bestanden, dass die Fahne vor der Kirche die Gemeinde spalte. So sei der Beschluss zum Abhängen erfolgt. „Wir haben das im Pastoralteam durchaus schweren Herzens so entschieden“, hatte Dobelke damals dem GA gesagt.

Die Stadtverwaltung vertritt nun die Auffassung, dass in Zeiten zunehmender Intoleranz, Hetze und Diskriminierung diese Entscheidung auch für das Ansehen der Stadt Rheinbach eine negative Wirkung habe, heißt es in der Unterlage für die Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses. „Als offene Stadt, in der gesellschaftliche Vielfalt, Akzeptanz und Respekt selbstverständlich sind, sollte die Stadt hier ein deutliches Zeichen setzen, indem sie ihrerseits die Regenbogenfahne als Symbol für diese Werte an zentraler Stelle vor dem Rathaus aufzieht.“ Martin Koch (SPD) fand „die Idee sehr gut“, ein Zeichen zu setzen und sich so dagegen zu wenden, wenn „an anderer Stelle die Fahne abgehängt wird“. Dem Vorschlag von Markus Pütz (CDU), alternativ die elffarbige „Progress Pride“ Fahne zu hissen, folgte die Mehrheit nicht.