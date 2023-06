Städtepartnerschaft Rheinbach/Kamenický Šenov Bilanz zur Bürgerfahrt von Rheinbach zur Partnerstadt nach Tschechien

Die große Vielfalt und Lebendigkeit rund um Glaskunst wurde insbesondere beim „Lustr-Fest“ (Lüster-Fest oder Kronleuchter-Fest) aus erster Hand erfahrbar. Mit diesem noch jungen Open-Air-Festival rund um Glaskunst, Licht und Beleuchtung hat die Stadt Kamenický Šenov in Zusammenarbeit mit der Glasfachschule Steinschönau und der Firma PRECIOSA-LIGHTING eine neue Tradition ins Leben gerufen, die die Glasregion besser fördern soll. Jedes Jahr im Juni soll das Lustr-Fest die bedeutende und äußerst interessante Tradition der Glasherstellung in den Fokus nehmen und diese für Bürger ebenso wie für Besucher der Stadt erlebbar machen. Zwei Mal hatte das Festival aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden müssen. In diesem Jahr konnte das Lustr-Fest aber bei besten Rahmenbedingungen mit Vorführungen in den Werkstätten der Glasfachschule, Ausstellungen, Glas-Flohmarkt, Aktionen für Kinder und Erwachsene, Workshops, historischen Rückblicken, Musik und Party seine besondere Faszination entfalten.