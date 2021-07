Polizei Köln koordiniert Starkregen-Einsätze : Eine Tote nach Unwetter in Rheinbach

Eine Tote nach Unwetter in Rheinbach

Große Auswirkungen hatte das Unwetter in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Bei den Unwettern ist in Rheinbach eine Frau gestorben. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Derweil hat die Polizei Köln die Einsatzkoordination rund um die Folgen des Starkregens übernommen.

In Zusammenhang mit dem Unwetter ist im Innenstadtbereich von Rheinbach eine Frau gestorben. Das hat die Polizei Bonn am Donnerstagmorgen auf GA-Anfrage mitgeteilt. Die Ermittlungen zu dem Todesfall dauern noch an, die Frau konnte bislang noch nicht identifiziert werden.