Wohnen in der Voreifel Auf dem Rheinbacher Majolika-Gelände entstehen 174 Wohnungen

Rheinbach · Die Majolika-Fabrik, die einst Keramik aus Rheinbach in die Welt schickte, ist Geschichte. Nun beginnt für das Areal eine neue Zeit – mit Wohnraum für rund 500 Menschen. Was dort gebaut wird, wann die Wohnungen fertig sein sollen und was sie kosten:

22.11.2023 , 17:20 Uhr

Das Gelände, auf dem früher die Majolika-Fabrik in Rheinbach stand, ist mehr als 10.000 Quadratmeter groß. Auf der Fläche entsteht Wohnraum für rund 500 Personen. Foto: Axel Vogel

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

