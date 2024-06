Zwischen Tierschutz und Attraktion Streichelzoo mit Tigern kommt nach Rheinbach

Demnächst heißt es in Rheinbach: „Hereinspaziert!“. Für rund zwei Wochen macht „Melodys Kinderparadies“ Station auf der Wiese neben dem Obi-Markt. Es ist kein Zirkus, sondern eine Mischung aus Hüpfburgen und Streichelzoo, die damit in die Glasstadt kommt. Mit dabei: Hunde, Kamele, Alpakas, Ponys – und fünf Großkatzen. Dass hier unter anderem Tiger für Shows gehalten werden, brachte allerdings kurz nach den ersten Ankündigungen in den sozialen Netzwerken schon Kritik. „Tiere gehören nicht in den Zirkus“, schrieb beispielsweise eine Nutzerin.