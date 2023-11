Zwischenfall in der JVA Rheinbach Inhaftierter nimmt sich das Leben, Staatsanwaltschaft ermittelt

Es sei der erste Suizid in der JVA Rheinbach in diesem Jahr, so JVA-Pressesprecherin Inga Thulfaut. Der Betroffene habe nicht als suizidgefährdet gegolten und nur noch wenige Monate Haft vor sich gehabt. In Rheinbach war der wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Verurteilte erst seit ein paar Tagen. Zuvor war er wohl aus Zuständigkeitsgründen aus einer anderen Haftanstalt dorthin verlegt worden. Es habe keine Informationen über besondere Sicherungsmaßnahmen gegeben.