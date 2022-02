Illegale Einleitung : Bis zu 150 Liter Heizöl im Flerzheimer Kanalnetz

Rheinbach-Flerzheim In die Flerzheimer Kanalisation wurde verbotenerweise Heizöl eingeleitet. Durch die starken Niederschläge ist nach Angabe der Stadt Rheinbach das Heizöl dann teilweise in die Swist übergetreten.

Die Rheinbacher Feuerwehr hat am Montagmorgen die Information erhalten, dass es entlang der Swist in Flerzheim streng nach Heizöl rieche. Eine Erkundung vor bestätigte: Es wurde verbotenerweise Heizöl in die Flerzheimer Kanalisation eingeleitet. Durch die starken Niederschläge sei das Heizöl dann teilweise in die Swist übergetreten, so die Stadt Rheinbach später in einer Pressemitteilung.