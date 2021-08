Rheinbacher Theaterverein „Rampenwutz“ entführt Besucher mit dem Märchen „Lilalu im Schepperland“ in eine Fantasiewelt : Zwischen Melodanien und Kakophonien

Rheinbach Kulissen mit selbst bemalten Leinwänden, handgefertigte Kostüme: Viel Arbeit steckt der Rheinbacher Theaterverein „Rampenwutz“ in die Inszenierung des Märchens „Lilalu im Schepperland“, das im August im Amphitheater im Freizeitpark Premiere feiern wird.

Eigentlich wollten die „Rampenwutze“ in ihrem diesjährigen Theatersommer gleich mit vier Stücken – zwei Abendveranstaltungen und zwei Familienaufführungen – die Freilichtbühne bespielen, aber „da hat uns die Flut einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärte Mimin, Regisseurin und Kostümschneiderin Christina Stephan. „Die Stimmung in Rheinbach ist momentan nicht so vergnügungsaffin. Daher führen wir nur ein Stück auf. Wir haben uns bewusst für ein Märchen entschieden, da gerade die Kinder jetzt Zerstreuung und die Einführung in eine Fantasiewelt brauchen.“

So auch „Lilalu im Schepperland“. Es ist ein wenig bekanntes Märchen aus der Augsburger Puppenkiste, das die 31-Jährige in 13 Szenen für die Bühne adaptiert hat; die Musik komponierte Jonas Pieper. 90 Minuten lang tauchen die Zuschauer in die magische Welt der Töne ein. Prinzessin Lilalu lebt in Melodanien, im Königreich der schönen Künste. Einen Gegenpol bildet das Schepperland Kakophonien, in dem die böse Blech-Hexe Synkopia regiert. Die möchte sich die Herrschaft auch in Melodanien sichern. Daher sammelt sie Töne, die ihr unbegrenzte Macht verleihen sollen; sie scheitert jedoch immer wieder am hohen C. Um Singen zu lernen, entführt Synkopia die Prinzessin. Ein Küchenwichtel und eine Krähe starten daraufhin eine Befreiungsaktion, die es in sich hat.