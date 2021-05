Das Pferd als Therapeut : Therapeutisches Reiten auf Gut Waldau auch zu Corona-Zeiten

Rheinbach Die Interaktion zwischen Mensch und Tier funktioniert: Auch in der Corona-Zeit findet auf Gut Waldau Therapeutisches Reiten statt.

Tom sieht entspannt aus. Der Fünfjährige ruht auf einem im Vergleich zu ihm riesigen Pferd. Entgegen der Reitrichtung hat er seinen Kopf sanft auf der breiten Kruppe abgelegt. Easy Dancer trottet am Führstrick durch die Halle. Erst zufrieden, dann auf einmal unruhig. Tom reagiert schnell auf die veränderten Bewegungen, setzt sich auf. Die Interaktion zwischen Pferd und Kind funktioniert. Was nicht selbstverständlich ist, denn Tom ist gehörlos und hat eine Erkrankung aus dem Autismus-Spektrum. Dass er sich im Pädagogisch therapeutischen Voltigiersportzentrum so auf ein anderes Lebewesen einlässt, ist ein Erfolg.

„Danke an den Ordnungsamtsleiter“, betont Birgit Schneider-te Grotenhuis, systemische Kinder- und Jugendtherapeutin im Zentrum auf Gut Waldau, mehrfach. Denn nur in enger Absprache mit diesem Amt war die Wiederaufnahme der Einheiten überhaupt möglich.

Auf dem Rücken der Pferde den Verlust der Eltern verarbeiten

Das Pferd als „Co-Therapeut“ erreiche so viel, schwärmt Schneider-te Grotenhuis. Sie erzählt von Jugendlichen mit Ängsten, die aufblühen. Von Kindern, die in Begleitung sanfter Vierbeiner den Verlust eines Elternteils verarbeiten. Auch von jungen Menschen, die einfach einmal ihre Wut formulieren, wenn das Leben ihnen übel mitgespielt hat. Und von Erwachsenen, die ihre Depression angehen.

„Aktion Mensch“ blieb trotz Lockdowns bei Finanzzusage

„Und dann kam uns der Lockdown in die Quere“, bedauert sie nun. Als klar war, dass so bald keine gemeinsamen Aktionen möglich sein würden, setzte sie zumindest einige Ideen in einer Projektzeitschrift um. Die bekamen die Kinder alle zwei Wochen nach Hause, die „Aktion Mensch“ blieb bei ihrer Finanzzusage auch für dieses Konzept. Mit Pferdevorstellungen und kleinen Experimenten zum Nachmachen gab es nun ein wenig Spaß daheim. „Es ging weniger um Wissen, wie es in der Schule üblich ist, sondern mehr darum, dass sie ins Tun kommen“, erläutert Molkenthin das Angebot. Sie verschickte beispielsweise ein Rezept für Seifenblasenlösung zum Nachmachen, am besten draußen.