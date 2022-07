Einsatz der Feuerwehr : Thuja-Hecke in Wormersdorf brennt lichterloh

Feuerwehreinsatz an der L113 : Über 100 Strohballen brannten auf Feld bei Rheinbach Am Freitagabend musste die Feuerwehr Rheinbach zu einem Feld an der L113 ausrücken. Über hundert Strohballen waren aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.