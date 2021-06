Landstraße bei Peppenhoven : Flüchtiger Motorradfahrer stellt sich nach tödlichem Unfall in Rheinbach

Flüchtiger Motorradfahrer stellt sich nach tödlichem Unfall in Rheinbach

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der L493 bei Peppenhoven nach einem schweren Unfall gestorben. Foto: Matthias Kehrein

Update Rheinbach Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer nach einer Kollision auf der L493 bei Rheinbach-Peppenhoven ums Leben gekommen. Ein weiterer mutmaßlicher Unfallbeteiligter war zunächst flüchtig, stellte sich aber später bei der Polizei.

Nach dem Verkehrsunfall auf der Landstraße 493 bei Rheinbach-Peppenhoven am Donnerstagabend, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde, hat sich der Unfallbeteiligte noch am Abend nach dem Unfall der Polizei in der Wache Meckenheim gestellt. Er war zunächst vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Nach ihm hatte die Polizei auch mit einem Hubschrauber gesucht.