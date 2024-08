L158 bei Rheinbach Polizei stellt Ermittlungen zum tödlichen Unfall ein

Mitte Juli wurde eine 33-Jährige aus Meckenheim aus dem Leben gerissen: Auf der Landstraße zwischen Meckenheim und Rheinbach geriet sie aus ungeklärten Gründen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Am Vormittag des 16. Juli, einem Dienstag, war sie laut Polizeibericht gegen 10.50 Uhr in Richtung Rheinbach unterwegs, als sie mit ihrem Pkw ausscherte – direkt in die Bahn eines entgegenkommenden Lastwagens, der in Richtung Meckenheim fuhr.