Togo-Hilfe Rheinbach „Die beste Hilfe für junge Togoer ist Bildung“

Raetz: Wir hatten einige dabei, die Kinder in Togo unterstützen und die ihre Patenkinder das erste Mal gesehen haben. Das war für sie natürlich ein emotionaler Höhepunkt. Für uns war es die Einweihung eines Ausbildungszentrums in Devikinme, nahe der Hauptstadt Lomé, bei dem die Togo-Hilfe das Mädcheninternat mit 80.000 Euro finanziert hat. Der Verein gibt immer einen großen Teil des Geldes, aber mindestens 15 Prozent müssen die Elterninitiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, selbst stemmen. Die packen oft beim Bau mit an, und nachher müssen sie die Einrichtung auch unterhalten. Außerdem haben wir hochwertige Instrumente für Augenuntersuchungen dorthin gebracht. Es ist ja so, dass Besuche beim Optiker in Togo sehr teuer sind. Aber wenn die Kinder im Unterricht sitzen und nicht erkennen können, was an der Tafel steht, weil sie schlechte Augen haben, dann lernen sie auch nichts.