Sessionsauftakt in der Region : Magischer Fußglitzer zur Proklamation

Sessionstermine

Der NCR „Blau-Gold“ eröffnet am Samstag, 20. November, um 12 Uhr sein Stadtquartier in der Alten Post. Mitfeiern können alle Jecken. Die Karnevalsvereine der Kernstadt sowie die Tollitäten aus Wormersdorf und Oberdrees haben schon ihr Kommen angekündigt. Geplant ist für die Session beim NCR außerdem die Jubiläumsveranstaltung zum 55. Geburtstag des Vereins am 27. November in der Ludwig-Fett-Halle in Oberdrees. Viel zu sehen gibt es beim Showtanzfestival am 29. Januar in der Stadthalle Rheinbach und gemütlich wird es dort am 30. Januar beim Freundschaftstreffen. ⇥kyr