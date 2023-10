Tollitäten der kommenden Session Ein schmuckes Paar regiert in Oberdrees

Prinzessin Steffi Mahlberg stammt ursprünglich aus Wormersdorf. Sie unterrichtet an der Realschule in Adenau. „Der Liebe wegen maht se sich op de Socke, und ös noh Overdrees jetrocke“, so formuliert Schneider. Mit ihrem Mann, zwei Kindern und dem Hund lebt sie dort seit 25 Jahren. Als Kindertollität war sie vor 35 Jahren in Wormersdorf unterwegs. „Baal drei lange Johr mohten die zwei ob ihr Session wahde. Darüm jitt och jetzt kee haale. Mit vell Spass an dr Freud werden se mit nemm prunkvolle Waare im Zoch dürch die Stroße von Overdrees fahre“, kündigte Schneider an. Das Motto des Prinzenpaars lautet: „Et laach dat Hätz, et tobt der Saal, mir fiere Dreeser Karneval!“