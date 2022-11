Neuer Posten im Rathaus : Torsten Bölinger ist Technischer Beigeordneter in Rheinbach

Rheinbach Der Rheinbacher Rat hat mit großer Mehrheit den bisherigen Fachgebietsleiter Torsten Bölinger zum Technischen Beigeordneten gewählt. Diese Position gibt es in der Verwaltung erst seit Kurzem.

Torsten Bölinger ist der neue Technische Beigeordnete der Stadt Rheinbach. Der Rat hat ihn in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit gewählt.

Wie berichtet, sind in der Glasstadt zurzeit noch weitere hochrangige Posten in der Verwaltung zu besetzen. So sucht die Stadt einen neuen Kämmerer. Der bisherige Amtsinhaber Walter Kohlosser hört zum Jahresende nach 50 Jahren bei der Stadt auf. Der Erste Beigeordnete Raffael Knauber verabschiedet sich Ende Mai 2023 in den Ruhestand.