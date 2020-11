Bis zu 200 Plätze : Pizzeria Tuscolo eröffnet Filiale in Rheinbach

Rheinbach Die Bonner Pizzeria Tuscolo eröffnet zwischen Mai und Juli 2021 am Wilhelmsplatz in Rheinbach ein weiteres Restaraurant. Bis zu 200 Personen sollen in der neuen Filiale Platz finden.

Wie in den schon bestehenden Filialen am Frankenbad und am Münster in Bonn sowie in Siegburg an der Holzgasse sollen die Tuscolo-Gäste im neuen Ristaurante auf zwei Ebenen sitzen und speisen können. Unter „normalen Bedingungen“ sollen es 180 bis 200 Sitzplätze werden, sagt Esposito. Normal heißt, dass keine coronabedingten Abstände eingehalten werden müssen. „Es soll auch in Rheinbach so sein wie in all unseren Betrieben: Die Gäste kommen rein und sehen, dass sie im Tuscolo sind.“