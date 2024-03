Italienische Pizza Tuscolo gibt es nun auch in Rheinbach

Rheinbach · Pizza, Pasta und Tartufo: Die Rheinbacher freuen sich über ein weiteres Restaurant mit italienischer Küche. Der Bonner Familienbetrieb Tuscolo hat am Wilhelmsplatz mitten in der Stadt eine Filiale eröffnet. Was wird hier geboten?

22.03.2024 , 11:55 Uhr

Junior-Chef Christian Esposito präsentiert im neuen Rheinbacher Tuscolo eine frisch aus dem Ofen geholte Pizza. Foto: Petra Reuter

Von Chantal Dötsch