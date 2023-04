Übung der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach Fluchtweg abgeschnitten: Ein klassischer Fall für die Drehleiter

Um ihre Wehrleute mit schwierigen Übungsszenarien auf reale Einsätzen vorzubereiten, hatte die Rheinbacher Feuerwehr zuletzt viel Kreativität bewiesen. Auch bei der Wahl des Übungsortes. Erinnert sei an die Übung Mitte Dezember auf der bundeswehreigenen Bahnverladestation bei Oberdress. Dort hatte die Rheinbacher einen sogenannte „Massenanfall an Verletzten“ geprobt. Am Donnerstagabend folgte nun eine zweite Übung der besonderen Art, die vor allem für jene Löschgruppen gedacht war, die beim letzten Mal nicht dabei waren.