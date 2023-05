„Rheinbach hilft“ im Einsatz für die Ukraine Das erlebte ein Helfer aus Rheinbach direkt hinter der Front

Im Odendorfer Café Klatsch ist gute Stimmung, sogar am Montagmorgen. Eine Geburtstagsgesellschaft hat sich in der gemütlichen Umgebung getroffen. An einem anderen Tisch sitzt Alfred Eich und erzählt von ganz anderen Bildern. Von zerstörten Häusern, von Alarmsirenen – und von tief berührenden Begegnungen mit Menschen. Nur wenige Stunden zuvor ist der Vorsitzende von „Rheinbach hilft“ aus der Ukraine zurückgekehrt. Es war die siebte Reise mit Hilfsgütern, die der Verein organisierte. Dieses Mal lieferten Eich und seine Begleiter sie nur wenige Kilometer von der Front entfernt bei Charkiw ab.