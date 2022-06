Stau an der Unfallstelle : Autos kollidieren auf A61 bei Wormersdorf miteinander

Stau an der Unfallstelle

Wormersdorf Auf der A61 sind am Freitagmittag bei Rheinbach-Wormersdorf drei Autos miteinander kollidiert. Weil der Verkehr gerade noch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird, gibt es auf der Strecke derzeit Rückstau.

Drei Autos sind am Freitagmittag bei Rheinbach-Wormersdorf auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz miteinander kollidiert. Wie die Polizei einem GA-Mitarbeiter vor Ort mitteilte, handelt es sich bei dem Zusammenstoß auf der Überholspur kurz vorm Meckenheimer Kreuz mutmaßlich um einen Auffahrunfall. Eine Person wurde verletzt und muss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.