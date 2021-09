K65 in Rheinbach : Autofahrer verliert Kontrolle über sein Auto und prallt gegen Baum

K65 in Rheinbach

Rheinbach Auf der K65 in Rheinbach hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Am Mittwochabend hat ein Autofahrer in Rheinbach die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach ersten Informationen war er gegen 18.26 Uhr auf der K65 von Rheinbach-Peppenhoven in Richtung Rheinbach-Oberdrees unterwegs gewesen.