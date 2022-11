L158 in Rheinbach : Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

L158 in Rheinbach

In Rheinbach ist am Freitag ein Wagen von der Straße abgekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Auf der Meckenheimer Straße in Rheinbach ist am Freitag ein Fahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Auf der Meckenheimer Straße hat es am Freitagmorgen bei Rheinbach einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer eines Mercedes Transporters gegen 4.45 Uhr auf der L158 von Meckenheim kommend in Richtung Rheinbach unterwegs gewesen sein, als der Wagen in Höhe der Unterführung A61 aus zunächst ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.