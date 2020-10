Unfall bei Rheinbach : Junge Autofahrerin überschlägt sich mit Kleinwagen

Rheinbach Leichte Verletzungen hat sich am Sonntagvormittag eine junge Frau zugezogen, nachdem sie mit ihrem Kleinwagen zwischen Berg und Todenfeld von der Fahrbahn abgekommen ist und sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagvormittag eine junge Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen auf der Hilberather Straße verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau von Berg kommend in Richtung Rheinbach unterwegs. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn, durchfuhr eine Hecke sowie einen Weidezaun und überschlug sich schließlich mit ihrem Fahrzeug.