Autofahrerin bei Rheinbach in Gegenverkehr geraten : Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B266

Update Rheinbach Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend auf der B266 in Rheinbach in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Polizei spricht von drei verletzten Personen, zwei davon schwer.



Gegen 18 Uhr sind am Donnerstag mehrere Autos auf der B266 in Rheinbach kollidiert. Nach Angaben der Polizei ist eine Mercedes-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Die Frau war auf der Stadtumgehung von der Autobahn kommend in Richtung Aachener Straße unterwegs.

Die Polizei spricht von drei Verletzten, zwei von ihnen schwer, darunter die Unfallverursacherin. Eine entgegenkommende Autofahrerin, mit der die Unfallverursacherin kollidiert war, konnte erst gegen 19.30 Uhr schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug befreit wurden. Die Frau wurde mit einem Helikopter in eine Kölner Klinik gebracht.

Kurz nach dem Zusammenstoß war ein weiterer Mercedes auf das Fahrzeug der Unfallverursacherin aufgefahren. Darin saßen unter anderem mehrere Kinder, die jedoch unverletzt blieben und mit dem Schrecken davon gekommen sind.

Die Polizei hat nach dem Unfall die B266 zwischen der Aachener Straße und Keramikerstraße für den nachfolgenden Verkehr komplett gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 20.30 Uhr.

