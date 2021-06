Polizeihubschrauber im Einsatz : Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Peppenhoven

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Peppenhoven

Rheinbach Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer nach einer Kollision auf der L493 bei Peppenhoven ums Leben gekommen. Ein weiterer mutmaßlicher Unfallbeteiligter ist flüchtig. Die Polizei setzte bei der Suche einen Hubschrauber ein.

Polizei und Rettungskräfte wurden am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wegen eines schweren Unfalls auf der L493 bei Peppenhoven alarmiert. Laut Zeugenaussagen hatte es eine Kollision zweier Motorradfahrer auf der Landstraße in der Nähe des Rheinbacher Ortsteils gegeben. Einer der Unfallbeteiligten erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.