Fahrzeug stark beschädigt : Autofahrer prallt in Rheinbach-Flerzheim in Zaun

Bei einem Unfall in Rheinbach ist in der Nacht ein Renault stark beschädigt worden. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Der Fahrer eines Renault ist in der Nacht auf Mittwoch in Rheinbach-Flerzheim eigenen Aussagen zufolge einem Tier ausgewichen und in einen Zaun geprallt. Das Auto wurde stark beschädigt.



Der 34-jährige Fahrer eines Renault Mégane ist in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Fahrzeug in Rheinbach-Flerzheim von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, soll der Fahrzeugführer eigenen Aussagen zufolge Wild ausgewichen und deshalb gegen den Zaun geprallt sein. Der Unfall ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Straße in Rheinbach.

Der Mann ist bei dem Unfall leicht verletzt worden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt, ebenso der Zaun. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf rund 15.000 Euro.

(ga)