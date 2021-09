Kreuzung in Rheinbach : Autofahrer erfasst 16-Jährige und kümmert sich nicht um sie

Rheinbach Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Rheinbach eine 16-jährige Fußgängerin erfasst. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Eine 16-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Rheinbach bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. An der Kreuzung von B266 und L493 wurde sie auf der Fußgängerüberquerung von einem schwarzen Mercedes erfasst, der zwar eine Vollbremsung einlegte, den Unfall jedoch nicht mehr verhindern konnte. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Peppenhoven davon, und ließ die verletzte Jugendliche zurück. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen Unfallflucht.