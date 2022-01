Unfall am Schornbuschweg : Fahrzeuge stoßen an Kreuzung in Rheinbach zusammen

Auf dem Schornbuschweg in Rheinbach sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Feuerwehr Rheinbach

Rheinbach Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der L493 zum Schornbuschweg in Rheinbach zusammengestoßen. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Rheinbach sind am späten Donnerstagmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr am Schornbuschweg auf Höhe der L493.

Bei dem Auffahrunfall wurden auch Verletzte gemeldet. Wie viele Personen verletzt wurden, konnte die Polizei aber zunächst nicht sagen. Die Fahrzeuge musste abgeschleppt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auch die Feuerwehr rückte aus, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

(ga)