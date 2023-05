Unfall in Rheinbach Vier Menschen bei Kollision auf L158 verletzt

In Fahrtrichtung Rheinbach in Höhe einer Baumschule und dem Campus Klein-Altendorf war es an der Kreuzung wegen einer roten Ampel zu einem Rückstau gekommen. Diesen hatte offenbar eine 29 Jahre Autofahrerin übersehen. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf das letzte Fahrzeug in der Schlange auf. Dadurch schoben sich die Wagen auf zwei weitere Fahrzeuge, die ebenfalls beschädigt wurden.