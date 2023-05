Unfall auf Kreuzung BMW übersieht Kleinwagen in Rheinbach - vier Menschen leicht verletzt

Bei einer Kollision in Rheinbach-Loch sind am Montagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Ein BMW-Fahrer habe um kurz nach 20 Uhr auf der Kreuzung Locher Straße und L493 einem VW Kleinwagen versehentlich die Vorfahrt genommen, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei. Der VW fuhr dem BMW laut einem GA-Reporter vor Ort in die Beifahrerseite. In beiden Wagen habe laut dem Sprecher noch jeweils ein Beifahrer gesessen. Eine der leicht verletzten Personen habe sich ins Krankenhaus begeben.