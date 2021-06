Unfall in Rheinbach : Radfahrerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Rheinbach In Rheinbach ist am Donnerstagabend eine 66-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Frau wurde in einem Kreisverkehr von einem Auto erfasst und stürzte.



Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Rheinbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 66-Jährige gegen 19 Uhr von der Fliederstraße aus in einen Kreisverkehr ein, als eine 52-jährige Autofahrerin die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete.

Die 66-Jährige stürzte bei der Kollision und verletze sich schwer. Die Frau wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

