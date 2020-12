Unfall bei Rheinbach : 21-jährige Fahranfängerin prallt im Gegenverkehr in SUV

21-jährige Fahranfängerin prallt im Gegenverkehr in SUV

Rheinbach In der Nähe von Rheinbach-Loch hat es am Dienstagnachmittag eine Kollision zweier entgegenkommender Autos auf einer Landstraße gegeben. Die zwei Fahrerinnen und ein Kleinkind wurden verletzt.

Bei der Kollision zweier entgegenkommender Autos auf einer Landstraße bei Rheinbach sind zwei Frauen und ein Kleinkind am Dienstagnachmittag verletzt worden. Die beiden Fahrerinnen und das Kind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die örtlichen Einsatzkräfte mitteilten.

Demnach geriet am Dienstagnachmittag eine 21-jährige Fahranfängerin auf der Landstraße in den Gegenverkehr und prallte mit einem SUV zusammen. Nach Angaben der örtlichen Einsatzkräfte war die PKW-Fahrerin wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie mit dem SUV einer 42-Jährigen zusammenprallte.