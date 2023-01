Bus mit Kindern besetzt : 80-Jährige in Rheinbach von Bus erfasst und schwer verletzt

Rheinbach In Rheinbach ist am Dienstag eine Seniorin von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Im Bus saßen zahlreiche Kinder, die von Notfallseelsorgern versorgt werden mussten.

Eine 80-Jährige ist am frühen Dienstagnachmittag in Rheinbach von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste der Busfahrer die Seniorin, als er gegen 13.45 Uhr von der Weiherstraße nach rechts in die Martinstraße einbiegen wollte. Laut Zeugen trat die 80-Jährige genau in diesem Moment hinter einem Baum hervor und betrat die Fahrbahn, um diese zu überqueren.