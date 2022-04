Unternehmen spendet : 225.000 Euro für Rheinbacher Kinderheim

Die Nestschaukel können Mohammad (21) und Ozan (20) mithilfe von Heilerziehungspfleger Martin Meyer (4.v.l.) schon wieder nutzen. Birgit Gärtner (3.v.l.) und Achim Fahrenkamp (3.v.r.) von Porta übergaben die Spende an Oliver Stölben (l.), Edith Stölben (2.v.l.) und Einrichtungsleiterin Dorothee Poschwatta (r.). Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach Das Kinderheim Dr. Dawo in Rheinbach war stark von der Flut betroffen. Jetzt hat das Unternehmen Porta geholfen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerda Saxler-Schmidt

Eine Großspende von 225.000 Euro haben Birgit Gärtner und Achim Fahrenkamp, Inhaber und geschäftsführende Gesellschafter der Porta-Unternehmensgruppe, an das Kinderheim Dr. Dawo in Rheinbach übergeben. Die Einrichtung für körperlich, geistig und mehrfach behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am Mörikeweg war schwer von der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres betroffen, wie die Geschäftsführer des Kinderheims, Edith und Oliver Stölben, mit Einrichtungsleiterin Dorothee Poschwatta erläuterten.

„Der gesamte Keller ist zerstört und alle Büroräume“, sagte Edith Stölben. Auch das gesamte Außengelände sei betroffen, die Feuerwehrzufahrt sei komplett unterspült worden und müsse erneuert werden. Den Hausmeistern und Betreuern sei es noch unter großer Anstrengung gelungen, alle Kinder in der ersten Etage des Nachbargebäudes in Sicherheit zu bringen.

Unternehmen verdoppelt Spendensumme

Die Spendensumme soll in die Sanierung der Räume für die Tagesgruppe, die durch die Flut zerstörten Außenanlagen und einen behindertengerechten Außenlift fließen. Schon in der Woche nach der Flutkatastrophe waren im Zuge der bundesweiten „Aktion Aufrunden“ in den Porta-Einrichtungshäusern und den Boss SB-Möbel-Märkten knapp 180.000 Euro zusammengekommen, indem die Kunden die Entgelt-Beträge an den Kassen aufgerundet hatten.

Diese Summe verdoppelte die Unternehmensgruppe auf insgesamt 360.000 Euro. Davon erhält das Kinderheim Dr. Dawo 225.000 Euro, die weiteren 135.000 Euro gehen zu einem späteren Zeitpunkt an einen inklusiv-integrativen Sportverein.