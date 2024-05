Wiederaufbauhilfen So bekommen Flutbetroffene weiterhin Unterstützung bei Anträgen

Die Flutkatastrophe ist fast drei Jahre her – der Wiederaufbau ist allerdings noch im vollen Gange. Immer noch wird an Swist, Erft und Ahr gearbeitet. Und immer noch brauchen die Betroffenen Geld, um Material und Handwerker zu bezahlen. Bis zu 30 Milliarden Euro stellte die Bundesregierung dafür in einem Wiederaufbauhilfefonds zur Verfügung. Doch noch sind die Hilfen nicht bei allen angekommen, die einen Anspruch haben. Im Rhein-Sieg-Kreis und an der Ahr gibt es daher eigens Stellen, an denen sich Betroffenen melden können – für kostenlose und unverbindliche Beratungen. Teils werden noch mögliche Anspruchsberechtigte auch aktiv aufgesucht.