Gewitter am Dienstagnachmittag Mehr als 130 Einsätze nach Unwetter in Bonn und der Region

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, ein abgerutschter Hang und Probleme im Bus- und Bahnverkehr waren die Folgen des Unwetters mit Gewittern und Starkregen, welches am Dienstagnachmittag über Bonn und die Region zog. In Bonn gab es bis zum Abend rund 30 Einsätze, im Rhein-Sieg-Kreis rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu mehr als 100 unwetterbedingten Einsätzen aus. In der Nacht hatte es keine weiteren Einsätze gegeben, wie die Leitstellen am Mittwochmorgen erklärten.