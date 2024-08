Unwetter und Starkregen Wie wirkungsvoll sind die Schutzmaßnahmen?

Am Tag nach dem schweren Unwetter am Dienstagnachmittag über der Bonner Region, das auch das linksrheinische Kreisgebiet, insbesondere Rheinbach, schwer getroffen hatte, war bei einer ganzen Reihe von Mietern und Hausbesitzern Aufräumen angesagt. Denn bei den insgesamt 30 Einsätzen der Rheinbacher Wehr ging es in den allermeisten Fällen (23) erneut um vollgelaufene Keller und überflutete Straßen, erklärte Thomas Knoch, Sprecher der Rheinbacher Feuerwehr. Vor allem in den Höhenorten Merzbach sowie Neukirchen hatten Knochs Kameraden reichlich zu tun bekommen: „Die beiden Orte waren am Dienstag die Hots Spots im Stadtgebiet“, betonte der Feuerwehrsprecher. Allein zehn der insgesamt 30 Einsätze entfielen auf die beiden Höhenorte. Die übrigen 20 hätten sich auf die Kernstadt, Oberdrees und Ramershoven verteilt.