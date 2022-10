Kunst in Rheinbach : Skizzen-Künstler nehmen sich Rheinbach vor

Kunst in Rheinbach

Rheinbach Sie erkunden ihre Umgebung mit dem Stift: Die Bonner Gruppe der weltweit aktiven Künstlergruppe „Urban Sketchers“ zeigt ihre Skizzen im Kunstforum'99. Am Mittwoch sind die Zeichner live bei der Arbeit zu sehen

Mit einer großen Auswahl an Zeichnungen gastieren derzeit die „Urban Sketchers“ aus Bonn im Rheinbacher Kunstforum’99. „Diese Ausstellung in Rheinbach ist ein Geschenk“, begrüßte Knut Reinhardt, Vorsitzender des Vereins, die zahlreichen Gäste zur Vernissage. Der Kontakt zur Gruppe war durch ein Mitglied des Künstlerforums entstanden.

„Egal ob im Park, im Garten, in der Kneipe, auf dem Marktplatz oder am Strand. Wir haben immer unsere Skizzenbücher, einen Bleistift, Füller oder Kugelschreiber zu Hand“, beschreibt die Bonnerin Cornelia Jung die Arbeitsweise der Künstlergruppe. Und Stuart Goss, der unter anderem den Blog der „Sketchers“ betreut, ergänzt: „Egal ob Arzthelferin, Student oder Architektin, Verkäufer oder Grafikerin - jede und jeder kann bei uns mitmachen. Man braucht keine Schulung vorab, es kostet keine Gebühr, und man muss sich nirgendwo anmelden.“

Eine weltweit aktive Künstlergemeinschaft

2007 vom Spanier Gabriel Campanario gegründet, sind die „Urban Sketchers“ eine weltweit aktive Gemeinschaft von Künstlern, die bei ihren regelmäßigen Treffen vor Ort ihre Umgebung in Skizzen festhalten. Vorgabe ist lediglich ein sogenanntes Manifesto mit acht Punkten, durch die insbesondere eine Vereinheitlichung der Zeichnungen geschaffen werden sollen, ohne dabei die Vielfalt im Blick auf Thema, Stil oder Technik einzugrenzen.

20 Künstlerinnen und Künstler des Rheinbacher Kunstvereins Kunstforum ‘99 verkaufen Kunst zugunsten ukrainischer Kinder in der Region. Darum geht es.

Hilfsaktion in Rheinbach

Hilfsaktion in Rheinbach : Künstler verkaufen Arbeiten zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder 20 Künstlerinnen und Künstler des Rheinbacher Kunstvereins Kunstforum ‘99 verkaufen Kunst zugunsten ukrainischer Kinder in der Region. Darum geht es.

Im Verein Kunstforum 99 gibt es jetzt elf neue Künstlerinnen und Künstler. Sie präsentieren ihre Werke mit einer Ausstellung in Rheinbach.

Ausstellung der Neuen : Rheinbacher Verein Kunstforum 99 wächst Im Verein Kunstforum 99 gibt es jetzt elf neue Künstlerinnen und Künstler. Sie präsentieren ihre Werke mit einer Ausstellung in Rheinbach.

Und so zieht die Bonner Gruppe jeden Mittwoch für zwei Stunden los. Vorgegeben wird lediglich ein Zeichenthema – von „Museum Alexander König“ über „Beim Salvator“ bis „Bonner Sommer“ oder „250 Jahre Beethoven“. Zum Abschluss jedes Treffens findet dann vor Ort eine „Throw-Down“-Vernissage statt, bei der die entstandenen Skizzen auf einer Parkbank, einem Tisch oder einfach auf dem Boden der Öffentlichkeit direkt präsentiert werden. „Ziel ist es, die Menschen aus ihrem Alltag herauszuholen und die Umgebung mit dem Stift zu erkunden“, beschreibt Goss seine Motivation.

Nun wollen die Sketchers Rheinbach skizzieren

Am Mittwoch, 19. Oktober, werden die Urban Sketchers ab 14 Uhr vom Glasmuseum am Himmeroder Hof aus Rheinbach erkunden. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ebenfalls mit Stift und Papier ausgestattet, die direkte Umgebung zeichnerisch festzuhalten.

Der stellvertretende Bürgermeister Karl Heinrich Kerstholt ist sich bereits nach einem ersten Betrachten der Bonner Skizzen sicher, dass es auch in Rheinbach ausreichend Objekte für diese Kunstform gibt. „Einen Weg zur Kunst finden, Zeit zum Innehalten und eine Inspiration. Ich bin mir sicher, Zeichnen macht glücklich“, legt Kerstholt sich in seiner kurzen Eröffnungsrede am Samstag fest.