Prozess am Bonner Landgericht : Familienvater wurde von Missbrauchsvorwurf freigesprochen

Bonn/Weilerswist Von dem Vorwurf, seine Adoptivtochter vor rund 20 Jahren mehrmals missbraucht zu haben, ist ein 51-Jähriger am Donnerstag am Bonner Landgericht freigesprochen worden. Die Beweislage reichte für eine Verurteilung nicht aus.

„Was aber vor rund 20 Jahren tatsächlich im Einzelnen passiert ist, konnten wir nicht feststellen“, sagte der Vorsitzende Richter der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht. Insbesondere, wer der Täter war, wenn es denn einen gegeben hat, konnten die Richter nicht sicher sagen und so sprach die Kammer den 51-jährigen Angeklagten gemäß dem Grundsatz „in dubio pro reo“ vom Vorwurf frei, seine Adoptivtochter sexuell missbraucht zu haben.

Das genaue Geschehen bleibt unklar

Was sich zwischen Oktober 2000 und Oktober 2001 in der Familie in Weilerswist ereignet hatte, ließ sich eben nicht mehr mit letzter Sicherheit rekonstruieren. Letztlich waren nämlich nur zwei Menschen bei den möglichen Vergehen zugegen – der Täter und die heute 29-jährige Adoptivtochter des Angeklagten, die in dem Verfahren zunächst als Nebenklägerin aufgetreten war.