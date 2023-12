Kinderchor führt Weihnachtsgeschichte auf Verflixte Flügel und stürzende Schafe: Proben fürs Krippenspiel

Kinderstimmen dringen ins Foyer des evangelischen Gemeindezentrums an der Rheinbacher Gnadenkirche, gedämpft durch die Glastür des Musikraums. „Wir sagen euch an den lieben Advent“, singt eine Gruppe im Grundschulalter zu Ende, bevor Kantorin Mascha Korn sie in eine zehnminütige Pause entlässt. Einige Kinder sind bereits mit Gewändern, Hüten und Engelsflügeln ausstaffiert: Gleich schließt sich die vorletzte Probe für das diesjährige Krippenspiel an. Während die Kantorin erste Reporterfragen zur Produktion beantwortet, finden sich die Kinder im benachbarten Kirchenraum ein.