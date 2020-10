Flucht vor Polizeikontrolle : Verfolgungsjagd endet mit Unfall in Rheinbach

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr ist es zu einer etwa 45 Kilometer langen Verfolgungsfahrt gekommen, die in einem Unfall in Rheinbach endete. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach/Kerpen Über 45 Kilometer erstreckte sich die Verfolgungsjagd der Polizei am Mittwoch. Zwei Männer flohen vor einer Kontrolle in Kerpen über die A61, bis der Wagen in Rheinbach gegen einen Baum prallte. Beide Insassen wurden verletzt.



Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat einen Opel Corsa 45 Kilometer, von Kerpen bis Rheinbach, verfolgt. Mittwochnacht gegen 22.45 Uhr wollte die Polizei in Kerpen den Opel Corsa kontrollieren. Nach ersten Informationen missachtete der Fahrer jedoch die Anhaltesignale der Polizei und floh auf die Autobahn 61. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

An der Anschlussstelle Rheinbach verließ der Opel die Autobahn und fuhr in Richtung Todenfeld auf die Tomburger Straße, die in einen Waldweg mündet. An der Weggabelung des Waldweges, in der Nähe einer Rasthütte, prallte das Auto frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein erster Drogenschnelltest beim Fahrer war positiv, beide Insassen wurden vorläufig festgenommen. Per Rettungswagen und gefolgt von Polizeiwagen wurden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Flucht aufgenommen.

(ga)