Verkehrsentwicklungsplan Rheinbach sucht Lösungen für Autos, Fahrräder und Fußgänger

Rheinbach · Wie sollte eine Stadt gestaltet sein, damit alle Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel gelangen? Ideen dazu soll in Rheinbach der Verkehrsentwicklungsplan aufzeigen, an dem die Bürger mitarbeiten können. Eine erste Bestandsaufnahme gibt es nun – und Wünsche für die Zukunft.

07.05.2024 , 15:00 Uhr

Im Rheinbacher Verkehrsentwicklungsplan ist die Hauptstraße einer der Schwerpunkte. Auch hier müssen Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger besonders aufeinander achten. Foto: Juliane Hornstein

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge