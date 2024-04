Entlastung der Hauptstraße Grabenstraße in Rheinbach soll in beide Richtungen befahrbar werden

Was derzeit – und schon seit einer ganzen Weile – in Rheinbach geplant wird, ist so etwas wie eine „Operation am offenen Herzen“ der Verkehrsführung in der Innenstadt. So zumindest formuliert es der technische Beigeordnete Torsten Bölinger im Gespräch mit dem GA. Worum es geht: Die Löherstraße und die Grabenstraßen sollen in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. Damit wird vor allem eine Entlastung der Hauptstraße möglich. Denn aktuell bilden diese drei Straßen quasi einen Einbahn-Ring in der Innenstadt: die eine Richtung hin, die andere zurück. Bis es aber einmal so weit ist, sind noch einige offene Fragen zu klären.