Verkehrswende in der Voreifel Rheinbacher Politik trifft Entscheidung zu den Fahrradstraßen

Mit rund 2,5 Kilometern Fahrradstraßen sollte in Rheinbach den Radfahrern etwas Gutes getan werden. Herausgekommen ist jedoch vor allem Ärger, angefangen bei hitzigen Debatten im sozialen Netzwerk Facebook bis hin zu einer Demonstration in der Innenstadt. Denn: Mit der Umwandlung in Fahrradstraßen wurden die teils als Umgehungen beliebten Strecken für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das sollte schnellstmöglich wieder geändert werden, so die Forderungen. Ein entsprechender Antrag der FDP lag in der aktuellen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität auf dem Tisch.