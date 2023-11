Ehrenbürgerschaft für Stefan Raetz Mit vollem Herzen und Leidenschaft für Rheinbach

Der Geehrte gab in seiner Rede das viele Lob weiter: an alle, die ihn unterstützt hatten – und an die Stadt Rheinbach mit ihrer Bürgerschaft: „Sie haben mich aufgenommen und sie haben mir außergewöhnliche Chancen gegeben.“ Und das bei ihm: „Ein Norddeutscher, auch noch evangelisch, der in Rheinbach meint, Bürgermeister werden zu wollen.“ Das sei schon eine kleine Revolution gewesen, fast so groß wie die Französische Revolution im Rheinland – zumindest für die Rheinbacher. Gelohnt hat es sich – für beide Seiten. Rückblickend meinte Raetz: „Was für manche nach nach stressiger Arbeit klingt, war für mich immer Glück und Leidenschaft.“