Urteil : Rheinbacher muss wegen Missbrauchs seiner Stieftochter für viereinhalb Jahre in Haft

Rheinbacher muss wegen Missbrauchs seiner Stieftochter für viereinhalb Jahre in Haft

Im Prozess gegen einen Mann, der seine Stieftochter missbraucht haben soll, fiel nun das Urteil. Er muss in Haft. Foto: Matthias Stolt - stock.adobe.com/Matthias Stolt

Rheinbach Über mehrere Jahre soll sich ein 41-Jähriger aus Rheinbach an seiner zu Beginn gerade elf Jahre alten Stieftochter vergangen haben. Mit einer App habe er sie kontrolliert, bis sie sich Hilfe suchte. Nun fiel das Urteil der zweiten Großen Strafkammer.

Wegen Missbrauchs seiner Stieftochter muss ein 41-jähriger Mann aus Rheinbach für viereinhalb Jahre in Haft. Die Richter der zweiten Großen Strafkammer befanden den Angeklagten des zum Teil schweren Missbrauchs Minderjähriger beziehungsweise Schutzbefohlener in 14 Fällen für schuldig. Die Tatserie begann im Jahr 2015 – das Opfer war damals erst elf Jahre alt – und endete im vergangenen Sommer.

„Der Angeklagte wurde uns als totaler Kindermagnet beschrieben“, sagte der Vorsitzende Richter im Rahmen der Urteilsbegründung. Und auch das Opfer sah den neuen Partner seiner Mutter wohl zunächst als idealen „Papa-Ersatz“ an, nachdem das Paar im Jahr 2015 zusammengezogen war. Der Mann nahm sich sofort des Kindes an, seine frischgebackene Stieftochter durfte ihn sogar zu ihrer Begeisterung abends zum Fußball in die Dorfkneipe begleiten. Davon, dass ihr neuer Partner nur kurz zuvor von einer anderen Frau wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials verlassen worden war, ahnte die Frau nichts.